Torna il Trofeo Pasini-Steel Cup, il triangolare dell’acciaio a casa della Feralpisalò

Uno spin-off nello storytelling di Feralpisalò. Un nuovo segmento per offrire visibilità al club, opportunità ai partner e mettere in luce l’ospitalità del nostro territorio.

Sabato 7 agosto, allo stadio “Turina”, andrà in scena la 5a edizione del memorial dedicato alla figura del fondatore del Gruppo Feralpi, Carlo Nicola Pasini.

Anche quest’anno l’appuntamento si arricchisce della la “Steel Cup“, forte connotazione identitaria delle tre squadre protagoniste.

Il triangolare, con realtà legate al mondo dell’acciaio come Cittadella e Virtus Entella, è il simbolo della ripartenza.

E’ l’appuntamento fisso del precampionato verdeblù, elevando rispetto agli anni passati la manifestazione ad una diversa dignità calcistica, di visibilità e commerciale. Rientrando anche in quel contesto di coinvolgimento territoriale che i Leoni del Garda hanno avviato nel post lockdown.

Dalle 12,30, al ristorante “Antica cascina San Zago”, il workshop dedicato in esclusiva ai partner commerciali. A seguire il primo dei kick off (Feralpisalò-Virtus Entella), raccontati in diretta sul canale YouTube dei “Leoni del Garda” (attesi da una nuova stagione in Serie C – girone “Nord”) e narrato in esclusiva da Teletutto, con la messa in onda dello speciale il 17 agosto nella fascia pre serale.