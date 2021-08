SPORTECONOMY È BUSINESS MEDIA PARTNER DEL BCF. DEBUTTO NEL CALCIO FEMMINILE

Le “Leonesse” sono la prima società femminile ad entrare nel circuito dell’agenzia giornalistica, leader nel settore economico-sportivo in Italia e in Europa. Gorno (presidente BCF): «Entusiasta». Morici (direttore Sporteconomy): «Orgogliosi di poter dare visibilità al calcio femminile»

Il Brescia Calcio Femminile è lieto di comunicare che Sporteconomy, agenzia giornalistica leader in Italia e in Europa per l’informazione ecomomico-sportiva, sarà “Business Media Partner” (come si vede nell’immagine in primo piano) della società per la stagione 2021/2022. Sporteconomy veicolerà le news e i video che il BCF diffonderà su tematiche relative al marketing, al Brand2Brand, ad iniziative di Corporate Social Responsability; oltre alle notizie provenienti dagli oltre 30 sponsor delle biancoblu. La partnership in esame ha visto il supporto professionale di Vittorio Angelaccio, esperto di sports-marketing.

«Sono entusiasta di poter commentare questa partnership – il commento di Clara Gorno, presidente del Brescia Calcio Femminile -. Essere la prima società di calcio femminile che potrà usufruire dell’expertise e del grande ritorno mediatico di cui Sporteconomy può contare, per noi è un passo avanti incredibile».

«È con piacere che annunciamo una nuova partnership a supporto di un club di calcio italiano – ha dichiarato Alberto Morici, direttore dell’agenzia giornalistica Sporteconomy -. Il piacere è doppio perché, nel ruolo di Business Media Partner affiancheremo l’area marketing del Brescia Calcio Femminile per l’intera stagione sportiva 2021/2022, orgogliosi di poter dare visibilità ad una disciplina in costante crescita nel nostro Paese. Con il BCF ci accomunano valori come il desiderio di crescere, di andare sempre oltre e la determinazione di raggiungimento dei progetti. Il BCF ha già conquistato il titolo nazionale nelle stagioni 2014 e 2016, oltre a 3 Coppa Italia e 4 Supercoppa Italiana (l’ultima nel 2017). Saremo al fianco della presidente Clara Gorno, molto attenta allo sviluppo del progetto sportivo, così come ad una serie di azioni di Corporate Social Responsability, come di recente nel caso del Grest estivo “Estate Sospesa” a prezzi molto ridotti».

L’abbinamento tra Brescia Calcio Femminile e Sporteconomy è il 5° accordo siglato dall’agenzia giornalistica in vista del nuovo campionato: come, ad esempio, con l’AC Chievo Verona (in Serie B maschile nell’ultima stagione), il Cesena FC e la Feralpisalò (entrambi club di Serie C), oltre alle Zebre Rugby Club (Pro14 – rugby).