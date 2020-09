Torggler entra nella famiglia del Chievo Verona. Sarà “partner of the future” dei veneti in serie B

L’A.C. ChievoVerona ha annunciato di aver raggiunto un accordo biennale di sponsorizzazione con l’azienda Torggler, che diventa da oggi «Partner of the future» della società gialloblù.

In particolare, Torggler sponsorizzerà il Settore Giovanile e la Scuola Calcio del ChievoVerona, comparendo con il proprio marchio sul retro di tutte le maglie delle squadre giovanili del Chievo.

Corrado Di Taranto, Direttore Generale A.C. Chievo Verona – «Questa partnership biennale con un’azienda di livello internazionale quale Torggler che coinvolge tutto il settore giovanile dalla Primavera fino alla scuola calcio, dimostra ancora una volta quanto AC Chievo Verona sia un club importante nel panorama calcistico italiano. Questo accordo ci inorgoglisce e siamo sicuri sia solo l’inizio di una lunga e proficua collaborazione».

Andrea Catellani, responsabile settore giovanile AC Chievo Verona – «In qualità di responsabile del settore giovanile è un grande orgoglio che un gruppo internazionale come Torggler si sia voluto avvicinare e affiancare alla crescita dei nostri ragazzi e del nostro movimento. Siamo ancora più contenti perché la partnership sarà pluriennale con notevoli opportunità di sviluppo e crediamo che la crescita dei nostri giovani possa essere di pari passo con la grande crescita che il gruppo Torggler sta avendo. Torggler e AC Chievo Verona credo siano due realtà che si sposano alla perfezione in quanto condividono gli stessi principi e valori».

Andrea Sandri Direttore Marketing Torggler Srl – «Come Azienda la nostra ambizione e il nostro quotidiano impegno è orientato al costruire nel tempo. Abbiamo pertanto sposato questo progetto ambizioso che ci ha conquistato per caparbietà, visione, impegno e obiettivi che si prefigge; tutti valori che condividiamo sin dalla nostra fondazione nel 1865».

Quattro macro dati per comprendere al meglio la realtà di Torggler: 155 anni di esperienza nel settore della chimica (sigillanti, schiume poliuretaniche, additivi e impermeabilizzanti, ecc.), più di 230 dipendenti, 3 siti di produzione (in Italia – la sede è a Marlengo/Bz, in Germania e in Polonia) e 200 prodotti.