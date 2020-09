I lupi piacentini presentano le nuove maglie (Macron) per la stagione 2020/21

Il Piacenza Calcio 1919 e Macron, sponsor tecnico del club emiliano che milita nel campionato di Serie C, hanno presentato le nuove diviseche i “lupi piacentini” indosseranno nel corso della stagione 2020/21.

La maglia “Home” si presenta con la classica casacca rossa con collo a V bordato da un rigato biancorosso. Sul petto, in alto a destra, in bianco, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, lo stemma del Piacenza: la lupa bianca in campo rosso. Nel retro sotto al collo è ricamata in bianco la scritta “Piacenza Calcio 1919”. Gli shorts sono bianchi con bande laterali e bordo coscia in rosso, i calzettoni sono rossi con bordo superiore bianco e con davanti, al centro, il Macron Hero, mentre dietro appare la scritta PIACENZA CALCIO.

La versione “Away” è bianca, sempre con collo a V bordato da righe biancorosse. La maglia ‘da trasferta’ è caratterizzata, nella parte anteriore, da una grafica melange in stampa sublimatica. Sul petto, in rosso, il Macron Hero a destra, lo stemma del club a sinistra. Sul retro, sotto al colletto, come nella versione Home, appare, ricamata in rosso la scritta “Piacenza Calcio 1919”. Completano il kit gli shorts bianchi con bande laterali rosse e calzettoni bianchi con due fini righe rosse orizzontali nel bordo superiore.

Infine per quanto riguarda la “Third” ancora una volta la scelta è stata per il ‘total black’ con dettagli in oro come il bordo del collo a V, la scritta ricamata nel retro collo e il Macron Hero e lo stemma del Piacenza ricamati sul petto. Dettagli dorati anche nel bordo coscia degli shorts neri e nelle due righe orizzontali sul bordo dei calzettoni sempre neri. Tutte le maglie hanno una vestibilità Slim, il tessuto principale è Gotex e la presenza di inserti in micromesh consentono al capo una perfetta traspirabilità.