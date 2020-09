IBSA si conferma back sponsor di maglia dell’UC Sampdoria per la stagione 2020/21

“La nostra partnership si basa su valori solidi, di cui siamo fieri e che vogliamo continuare a condividere con il club e con tuti i tifosi dentro e fuori dal campo di gioco” – ha dichiarato Giuseppe Celiberti, Commercial Director di IBSA Farmaceutici.

Marco Caroli, Direttore Marketing della Sampdoria, ha aggiunto: “Siamo orgogliosi che un’azienda del calibro di IBSA abbia deciso di confermare la propria vicinanza ai nostri colori per il quarto anno consecutivo. In particolar modo perché, oltre a usufruire della visibilità come back jersey sponsor, ha affiancato e affiancherà ulteriormente il club in iniziative sociali e benefiche completando un rapporto che ci vede sempre più in sintonia“.