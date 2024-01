Tiger Woods “divorzia” da Nike. In 27 anni di partnership ha incassato 500 mln di dollari

In attesa di vederlo nuovamente in gara, il prossimo febbraio, in un “invitational” a Los Angeles, Tiger Woods, 48enne icona del golf mondiale, ha ufficializzato la rottura con Nike, di cui è testimonial a livello internazionale da più di 27 anni. L’annuncio è stato dato con un tweet su “X” (ex-Twitter) in cui il campione americano ha confermato di aver firmato un nuovo sodalizio commerciale (di cui però non si conosce ancora il nome), dopo aver chiuso con l’azienda dell’Oregon lo scorso 31 dicembre. Si stima che Woods, in questa lunga partnership, abbia incassato più di 500 milioni di dollari.

Di seguito il testo del tweet pubblicato sul profilo ufficiale:

“Oltre 27 anni fa ho avuto la fortuna di iniziare una collaborazione con uno dei marchi più iconici al mondo. I giorni trascorsi insieme da allora sono ricchi di così tanti momenti straordinari che, se iniziassi a ricordarli uno ad uno, potrei stare qui all’infinito. La passione e la visione di Phil Knight hanno dato vita a questa partnership tra Nike e Nike Golf. Voglio per questo motivo ringraziarlo personalmente e dire grazie anche a tutti i dipendenti Nike e agli incredibili atleti con cui ho avuto il piacere di lavorare in questi anni…“, ha dichiarato Tiger Woods.