Betclic Apogee torna in Francia: Karimisbak firma con il Bordeaux

Betclic Apogee* inaugura il nuovo anno con un annuncio che getta le basi per un futuro importante nel panorama esports d’Oltralpe. Il team di EA Sports FC 24 ha infatti ufficializzato l’accordo con l’FC Girondins de Bordeaux Esport per le prestazioni del proprio giocatore Karim ‘Karimisbak’ Rmaiti, tornando quindi a collaborare con uno dei club più illustri di Francia e del mondo per una nuova ed entusiasmante avventura.

Il player italiano sarà pertanto impegnato nella prossima eLigue 1, che è considerata tra le competizioni più importanti del titolo EA Sports FC 24 e alla quale parteciperanno tredici squadre, ciascuna delle quali formata da due player attivi. A vestire la maglia del Bordeaux insieme a Karimisbak ci sarà Marwan “MarwanMC9” Chahhou, già titolare per due anni di fila con la Nazionale del Marocco, con la quale ha raggiunto i quarti di finale agli ultimi mondiali. Il player di Betclic Apogee potrà inoltre contare per la fase online sul supporto di un altro ‘fedelissimo’ del team, ossia il coach Francesco “Felpato” Aversa.

A fare compagnia e a contendere il trono a Karimisbak nella massima divisione transalpina ci saranno fra gli altri due connazionali, Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti, in forza al Clermont Foot 63 eSports, e Andrea ‘Montaxer’ Montanini, all’FC Lorient eSports, rispettivamente terzo e quarto classificato nell’ultima eSerie A TIM.

Karimisbak si affaccia fiducioso a questo 2024 dopo aver chiuso l’anno passato positivamente, a seguito della vittoria nella FPF Christmas Challenge 2023, conquistata superando Diogo “Tuga810” Pombo, anche lui player del team di Betclic Apogee, nonché capitano della Nazionale del Portogallo, con il punteggio aggregato di 3-1. A questo eccezionale risultato, si è sommato il titolo di MVP e vice campione d’Italia nella scorsa eSerie A TIM con la casacca dell’Hellas Verona FC eSports.

Gonçalo Brandeiro, Founder & CEO di Betclic Apogee: “Siamo felici di aver inaugurato il 2024 con un accordo che ci consente di competere in uno dei campionati più importanti al mondo e di confrontarci con team e player di enorme prestigio. Conosciamo bene il valore di Karimisbak, i suoi risultati parlano per lui e siamo sicuri che saprà dire la sua anche in Francia. Ringraziamo l’FC Girondins de Bordeaux Esport per aver scelto di condividere con noi questo percorso e per la fiducia dimostrata nei confronti del nostro progetto”.