Linking Agency lancia il portale Calcio Mercato Live News

Una nuova voce autorevole va ad aggiungersi al mondo delle notizie sul calcio mercato, uno dei temi maggiormente seguiti e dibattuti in rete (e non solo) durante tutto l’arco dell’anno: Calcio Mercato Live News, un portale informativo che è stato lanciato da poche settimane dall’agenzia romana di Digital Marketing, Linking Agency.

Un giornale online di notizie sul calcio mercato ma non soltanto: il portale sarà attivo tutto l’anno, approfondendo non soltanto il tema dei trasferimenti dei calciatori ma come punto di riferimento per l’informazione in tempo reale sul mondo dello sport più amato in Italia.

Notizie online sul calcio mercato

Calcio Mercato Live News propone notizie sempre aggiornate e in tempo reale sul mondo dei trasferimenti e delle cessioni con panoramica sulla serie A, sulla Serie B e sui principali campionati esteri. Il calcio mercatoquindi verrà trattato a 360 gradi con un flusso informativo costante e continuo che si riferirà anche alle notizie di calcio generaliste.

Un progetto che è stato realizzato dalla Linking Agency, società attiva nel mondo del Digital Marketing e più nello specifico nel campo delle Digital PR, della Seo e della Web Reputation. Calcio Mercato Live News nasce come sito verticale su un tema ‘caldo’ all’interno di un nuovo gruppo di giornali informativi, su diverse tematiche, che faranno capo sempre all’agenzia romana, che sfrutta così le proprie competenze in ambito di editoria digitale per lanciare un nuovo network di informazione in rete.