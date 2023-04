Tennis: BNL BNP Paribas rinnova per 5 anni con gli Internazionali d’Italia

BNL BNP Paribas si conferma la banca del tennis e, da quest’anno, anche del padel. Per la 17ima edizione sarà al fianco degli “Internazionali BNL d’Italia” con i quali è stata rinnovata laTitle Sponsorshipfino al 2028, per il torneo e per le prequalificazioni IBI.

Il rinnovo del sodalizio da parte della nanca coincide anche con l’upgrade degli Internazionali BNL d’Italia che, in programma dall’8 al 21 maggio nello scenario del Foro Italico, passeranno da 8 a 12 giorni, con tabelloni da 96 giocatori e giocatrici (erano 56 nella scorsa edizione); confermata la formula “combined” con donne e uomini che giocheranno in contemporanea. Una crescita che fa rientrare gli IBI nell’élite dei “Master 1000”, come altri prestigiosi appuntamenti tennistici internazionali.

Altra novità del 2023 per la Banca è la Title Sponsorship del “BNL Italy Major Premier Padel”, che si svolgerà sempre al Foro Italico dal 10 al 16 luglio. È uno dei quattro maggiori eventi nell’ambito di questa disciplina, richiamerà i top player del padel internazionale e si disputerà nella formula “combined”.

Elena Goitini, AD BNL e responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia: «Per BNL e per il Gruppo BNP Paribas il 2023 è, ancor di più che in passato, “l’anno del tennis”: abbiamo esteso la nostra partnership al fianco degli IBI per continuare a sostenere un evento che, anno dopo anno, è diventato non solo un prestigioso momento di sport, ma anche un appuntamento di richiamo per tanti appassionati ed un’importante occasione per l’economia della Capitale e non solo. Siamo poi entrati nel mondo del padel, una disciplina che, oltre ai campioni, sta coinvolgendo un numero crescente di persone nella logica della pratica sportiva come fattore di aggregazione ed inclusione sociale. Infine, celebriamo con tutto il Gruppo BNP Paribas mezzo secolo di impegno a supporto del tennis, da quello internazionale a quello dilettantistico, avvicinando giovani, famiglie, scuole».

BNP Paribas è il primo partner del tennis a livello mondiale dal 1973, sostenendone lo sviluppo a tutti i livelli. Il Gruppo ha un rapporto storico con le maggiori competizioni mondiali: partner ufficiale del Roland Garros da 50 anni; title sponsor degli Internazionali BNL d’Italia dal 2007; title sponsor della Billie Jean King Cup by BNP Paribas, il più importante torneo femminile per squadre nazionali; title sponsor del BNP Paribas Open a Indian Wells e sponsor del Monte Carlo Rolex Masters.

BNP Paribas sostiene inoltre il tennis in carrozzina, in una logica di vera e concreta inclusione: è partner delle ITF Wheelchair Tennis, dei BNP Paribas Open di Francia, del BNP Paribas World Team Cup e degli Internazionali BNL d’Italia Wheelchair.

Infine, il gruppo ha voluto legare il tennis anche all’universo dei social e nel 2011 ha lanciato “We Are Tennis”, la più grande community internazionale di appassionati di tennis.

BNL e le società del Gruppo BNP Paribas in Italia puntano sul tennis anche come veicolo di formazione e crescita per i giovani, per condividere le “regole del gioco” nel rispetto dell’avversario, nell’ottica della competizione, non del contrasto. A questo proposito prosegue “Young Talent Team”, l’iniziativa di BNP Paribas dedicata ai promettenti talenti italiani tra i 12 e i 18 anni – realizzata in collaborazione con la FITP – che punta a sostenere i campioni di domani anche da un punto di vista finanziario attraverso “borse di studio”, favorendo l’inclusione economica.