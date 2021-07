TENNIS: ATP E WTA ANNULLANO I TORNEI ASIATICI

(di Lorenzo Di Nubila) – I tour della Women’s Tennis Association (WTA) e dell’Association of Tennis Professionals (ATP) hanno entrambi cancellato i tornei in Asia, previsti per la fine dell’anno, a causa delle restrizioni di viaggio in corso legate alla pandemia di Covid-19.

Prima della pandemia, la WTA ha tenuto tornei a Hiroshima e Osaka, in Giappone, nonché a Guangzhou, Nanchang, Wuhan Zhengzhou e Pechino in Cina.

La WTA ha affermato, inoltre, che la mossa riguarda tutti gli eventi ad eccezione delle finali WTA di Shenzhen, che sono ancora in discussione.

Per fornire alle giocatrici l’opportunità di giocare, però, la WTA ha affermato che si stanno compiendo sforzi per trasferire i tornei altrove.

Il presidente e amministratore delegato della WTA, Steve Simon, ha dichiarato: “Siamo delusi dal fatto che i nostri eventi di livello mondiale in Cina e Giappone non si svolgeranno quest’anno. Vorremmo riconoscere la dedizione e gli sforzi significativi compiuti dai nostri tornei interessati nell’esplorare tutte le possibilità per organizzare gli eventi quest’anno e il loro continuo impegno per la WTA. Non vediamo l’ora di tornare nel 2022. ”

Sia l’ATP che il WTA hanno affermato che ulteriori aggiornamenti del calendario verranno effettuati nelle prossime settimane.