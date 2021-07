Sorare.com realizza la collezione di NFT ufficiali della Federcalcio belga

(di Guido Paolo De Felice) – La piattaforma di asset digitali da collezione Sorare.com ha recentemente annunciato una partnership con la Federcalcio belga (BRFA) per la realizzazione di carte da gioco collezionalibi, sotto forma di NFTs* (Non Fungible Tokens), degli attuali calciatori della Nazionale dei Diavoli Rossi, allenata da Roberto Martinez.

Sorare conferma il proprio interesse per l’intero movimento calcistico belga, essendo già partner da tempo del massimo campionato del Belgio, la Jupiler Pro League.

Sorare supporta un gioco molto simile al fantacalcio, su blockchain, che ha acquisito una popolarità crescente nell’ultimo anno. Il progetto ha attualmente 140 squadre partner e, secondo Dapp Radar, ha fatturato quasi 88 milioni di dollari per un totale di 452.746 vendite (tramite vendite primarie e secondarie) che ha visto coinvolti oltre 25.000 trader/giocatori. Circa 70 milioni di dollari di tali vendite si sono verificati da gennaio di quest’anno.

Nel concreto, per semplificare al massimo, c’è una partita settimanale sulla piattaforma e gli utenti hanno la possibilità di creare una squadra di cinque giocatori con le carte in loro possesso. La prestazione della formazione corrisponde alla prestazione dei giocatori reali sul campo. Il gioco è molto allettante per gli appassionati di calcio perché possono vincere premi, incluse criptovalute, che possono poi scambiare con valute reali (FIAT). Per quanto riguarda i benefici per i club, Sorare dà un motivo ai tifosi per seguire con ancora più attenzione ed entusiasmo il gioco del calcio, aumentando l’engagement, la brand awareness e, in generale, le spese future dei tifosi verso le diverse squadre.

Le carte della tipologia “nazionale” dei vari giocatori esisteranno in aggiunta alle carte “squadra” del giocatore. Ad esempio, se un giocatore belga gioca per il Real Madrid, parte della fornitura limitata di 111 carte del giocatore saranno rilasciate in carte della squadra nazionale. Non è ancora chiaro come verranno misurate le prestazioni di queste carte quando le squadre nazionali non disputano incontri.

Quella belga è la terza Federcalcio ad annunciare una partnership con Sorare, dopo Francia e Germania. “La notizia di oggi è un altro importante traguardo per Sorare“, ha affermato Nicolas Julia, CEO di Sorare. “Siamo orgogliosi di avere la generazione d’oro del calcio belga disponibile su Sorare. Riteniamo che abbiano ottime possibilità di vincere questa competizione europea e il prossimo mondiale“.