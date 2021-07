DAZN E YOUTUBE COLLABORANO PER L’ACCORDO SUI DIRITTI DELLA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE

Come parte dell’accordo, che entrerà in vigore per la stagione 2021/22, DAZN ha anche concordato una partnership di distribuzione con YouTube che vedrà le partite rese disponibili in diretta e gratuitamente agli utenti di tutto il mondo.

(di Lorenzo Di Nubila) – DAZN ha acquisito i diritti globali per trasmettere la UEFA Women’s Champions League e si è aggiudicato l’incarico di emittente televisiva per le prossime quattro stagioni.

In quella che è la prima volta che l’Uefa centralizza tutti i diritti della Women’s Champions League, DAZN ha acquisito diritti esclusivi in tutti i territori, ad eccezione della Cina, dove YouTube è vietato, nonché della regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA).

Per le prime due stagioni del contratto, tutte le 61 partite della Women’s Champions League dalla fase a gironi in poi saranno rese disponibili in diretta e on demand tramite DAZN e il suo canale YouTube. Nelle ultime due stagioni, tutte le 61 partite saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre 19 partite saranno rese disponibili gratuitamente su YouTube.

James Rushton, co-amministratore delegato del gruppo DAZN, ha dichiarato: “DAZN è stata fondata con la visione di rendere gli sport premium più accessibili e cosa c’è di più accessibile dei diritti centralizzati per la prima volta e di tutte le partite gratuite su YouTube? Durante la notte, questo renderà il miglior calcio femminile più facile da guardare in tutto il mondo. Nel frattempo, non vediamo l’ora di elevare la produzione di trasmissioni in diretta, estendere i franchise di contenuti DAZN esistenti e svelare nuovi spettacoli che mettono in mostra l’ampiezza e la brillantezza del calcio femminile”.

Nadine Kessler, capo del calcio femminile dell’Uefa, ha aggiunto: “Questa visibilità cambia tutto, poiché le migliori giocatrici e le migliori squadre femminili del mondo possono ispirare più ragazze e ragazzi ad innamorarsi di questo sport. Insieme stiamo portando il calcio femminile nel mondo e tutti coloro che si sintonizzeranno faranno davvero la differenza per qualcosa di più grande”.

“Questo accordo è esattamente ciò che desideravamo quando abbiamo deciso di centralizzare i diritti dei media e rinnovare il formato della competizione”, ha affermato Guy-Laurent Epstein, direttore marketing dell’UEFA. “Alla fine è stata una decisione facile da prendere per l’Uefa, poiché DAZN e YouTube hanno avuto l’offerta più convincente, integrata dalle vaste opportunità promozionali che questa partnership può portare alla competizione e al calcio femminile in generale”.