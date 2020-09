Stormagin entra nella famiglia degli sponsor della Lazio. Operazione curata da Infront Italy

StormGain diventa Official Crypto Trading Partner della S.S.Lazio con un accordo pluriennale.

La sponsorizzazione unisce due partner che sono fieri di combinare tradizione e innovazione per raggiungere il successo. StormGain combina il trading di criptovalute con nuove tecnologie per aiutare i propri clienti a ottenere risultati positivi. S.S.Lazio combina una ricca tradizione con una mentalità lungimirante per portare il successo in campo. La stagione 2020/21 segna un momento significativo per la squadra in questo senso, che quest’anno ritorna in UEFA Champions League, la principale competizione europea per club.

Sulla partnership, Alex Althausen, CEO di StormGain, ha dichiarato: “StormGain è felice di collaborare con la S.S. Lazio, una squadra con una ricca storia e valori che richiamano perfettamente i nostri. Grazie a questa sponsorizzazione, siamo entusiasti di unire il mondo del crypto trading e del calcio e offrire molti vantaggi interessanti per i nostri clienti, che possono vincere l’accesso esclusivo alle superstar romane e premi unici grazie a StormGain. Attendiamo con ansia l’inizio di una nuova stagione, che, senza dubbio, sarà entusiasmante eppure diversa da tutte le altre! ”

Marco Canigiani, Direttore Marketing, Sponsorizzazioni ed Eventi S.S. Lazio, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di questa partnership che rafforzerà il nostro posizionamento innovativo. La partnership ci aiuterà ad ampliare il nostro panorama internazionale e creare progetti all’avanguardia per i nostri fan”.

StormGain è una piattaforma di criptovaluta per tutti, che elimina la complessità del trading per consentire ai clienti di commerciare, scambiare e acquistare criptovaluta. Con oltre 120.000 clienti in più di 100 paesi, il servizio di alta qualità del marchio è stato riconosciuto con numerosi prestigiosi premi del settore, più recentemente l’ambito premio “Piattaforma di scambio e scambio di criptovalute dell’anno 2020” da The European Magazine.