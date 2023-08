Sporteconomy per il 3° anno con il Brescia Calcio Femminile (BCF)

Il Brescia Calcio Femminile (BCF) ha ufficializzato il rinnovo del sodalizio (per la nuova stagione 2023/24) con Sporteconomy, agenzia stampa telematica specializzata in argomenti inerenti politica, economia e sport, nonché leader nel settore dell’informazione applicata all’economia dello sport in Italia e in Europa. L’agenzia sarà, per il terzo anno consecutivo, Business Media Partner della Società e si occuperà di veicolare notizie e contenuti diffusi da BCF in merito a tematiche relative al marketing, al Brand2Brand e a iniziative di Corporate Social Responsibility.

Nata nel settembre 2004 dall’iniziativa dei giornalisti romani Marcel Vulpis e Massimo Lucchese, entrambi specializzati nell’ambito di sport-business a livello nazionale e internazionale, Sporteconomy si trova, attualmente, ai massimi vertici del settore dell’informazione economica e politica dello sport, sia italiano sia europeo.

L’agenzia collabora con Brescia Calcio Femminile dal 2021 e la stagione entrante sarà quindi il terzo anno di partnership tra le due.

«Ci prepariamo a supportare il Brescia Calcio Femminile in una nuova stagione sportiva che si preannuncia di grande interesse tecnico oltre che mediatico», ha dichiarato Marcel Vulpis direttore dell’agenzia Sporteconomy. «Anche quest’anno vestiremo il ruolo di “Business Media Partner“, un progetto che entra nel terzo anno di vita e che ha come mission centrale dare visibilità a tutte le iniziative di marketing delle aziende partner. Nel caso specifico siamo orgogliosi di essere l’unico media italiano ad investire nella crescita del prodotto “calcio femminile”…Lo sviluppo del football “rosa” passa soprattutto dalla crescita dell’interesse mediatico da parte del grande pubblico. Oltre a ciò, con la presidente Clara Gorno abbiamo instaurato una collaborazione che intendiamo potenziare nei prossimi anni».

«Ringrazio Marcel per questo terzo anno di partnership, la loro vetrina mediatica supporta il nostro movimento». Questo le dichiarazioni di Clara Giorno (nella foto sopra), Presidente di Brescia Calcio Femminile, in merito al prosieguo della collaborazione con il marchio Sporteconomy.