Italnolo per il 3° anno consecutivo top sponsor dello Spezia calcio (Serie B)

Lo Spezia Calcio (club di Serie B) conferma il brand Italnolo che vestirà il ruolo di Top Sponsor per la 3a stagione consecutiva (dal 2021-22 ad oggi). Di seguito il comunicato del club ligure:

“Spezia Calcio annuncia la rinnovata partnership con Italnolo, che si conferma Top Sponsor del club anche per la stagione 2023-2024.

Italnolo, azienda operante nel noleggio generalista, è la risposta a tutte le necessità in ambito professionale e privato. Presente con oltre 30 centri di noleggio distribuiti in gran parte del territorio italiano, è la prima catena di noleggio nel nostro paese, capace di offrire al cliente qualsiasi tipologia di articolo, dal prodotto per la casa e il tempo libero, all’articolo professionale per le aziende. Sfruttando le sinergie messe in atto con le aziende leader nel settore, dal 1997 Italnolo garantisce infatti ai propri clienti prodotti e servizi all’avanguardia, grazie anche al contributo del suo eccellente team del tutto a noleggio.