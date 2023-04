Sporteconomy in Serie B con i Leoni del Garda della Feralpisalò

Con due turni di anticipo e 7 punti sulla seconda (la “sorpresa” Lecco) la Feralpisalò (club di Lega Pro/girone “A”) del presidente Giuseppe Pasini ha conquistato, questo pomeriggio, matematicamente, la promozione in Serie B, dopo una cavalcata trionfale (fino ad oggi i “Leoni del Garda” hanno totalizzato 68 punti, per un totale di 19 vittorie 11 pareggi e 6 sconfitte). La vittoria per 1-0, in casa, contro la Triestina, ha consacrato lo storico traguardo del club lombardo (fondato appena nel 2009). Nella precedente stagione la Feralpisalò si era fermata nella semifinale contro uno straripante Palermo calcio che avrebbe poi conquistato l’ultimo posto dei playoff (dopo la vittoria al Barbera contro il Padova).

“Sporteconomy è felice di essere parte di questo straordinario miracolo sportivo, che nasce però dalla programmazione e solidità di un club cresciuto costantemente nel tempo” ha dichiarato Marcel Vulpis, direttore dell’agenzia giornalistica Sporteconomy.it. “Tre anni fa abbiamo lanciato il progetto ribattezzato “Business Media Partner” e la Feralpisalò è stato il primo club a crederci (sposando continuamente questa iniziativa mai sperimentata prima nel calcio italiano). I nostri più sinceri auguri vanno al presidente Pasini, al mister Vecchi, all’undici lombardo, e al binomio della comunicazione-marketing (Matteo Oxilia-Ilenia Setola, nda), per il loro costante lavoro di promozione del brand Feralpisalò sul territorio. Sin dal primo anno abbiamo scelto la posizione di “sleeve sponsor” (nella foto in primo piano) per dare visibilità a questo format tra i più gettonati a livello sponsorizzativo. Tante le iniziative messe in campo con contaminazioni durante la stagione anche in altri sport e discipline come i combat sports e il bodybuilding (il campione azzurro Andrea Presti, nel pre Mr Olympia 2022, ha scelto lo stadio Turina per una visita speciale al team gardesano)”.