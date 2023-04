Prime entra nella famiglia degli sponsor della UFC

Un nuovo brand entra nella “famiglia” dei partner di UFC, la più importante promotion MMA (Mixed Martial Arts) a livello mondiale. E’ “Prime” energy drink dedicato al pianeta sport creato da Logan Paul (youtuber e fighter/pugile professionista) insieme a KSI (pseudonimo di Olajide Olayinka Williams Olatunji), conosciuto dal grande pubblico come youtuber, rapper, attore e pugile professionista (origini nigeriane ma ha passaporto britannico).

La collaborazione tra Prime e UFC prevede la presenza pubblicitaria in ogni UFC pay-per-view (PPV) e “Fight Night“, così come all’interno dell’ottagono e in tutti i 175 Paesi collegati al circuito americano di mixed martial Arts.

Logan Paul e KSI collaboreranno alla realizzazione di contenuti speciali (da veicolare sui principali network) per il bacino di utenza degli appassionati di combat sports. Il debutto è avvenuto in occasione di #UFC284 (lo scorso 11 febbraio alla RAC Arena di Perth in Australia), in concomitanza con il match-event Makhachev (Rus) vs. Volkanovski (Aus), vinto ai punti, per la cronaca, dal temibile fighter daghestano.

Prime prenderà il posto di BodyArmor (marchio americano di bevande sportive interamente di proprietà di The Coca-Cola Company). e si aggiungerà all’official energy drink UFC Monster. Sempre nel settore delle sport-sponsorship il brand a stelle e strisce è sbarcato anche nel baseball (al fianco dei L.A. Dodgers) e nel football britannico diventando l’official hydratation drink dell’Arsenal FC (top team della English Premier League).