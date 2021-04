Sponsor in arrivo per sostenere i brand sportivi. Il caso di TeamViewer pronto ad investire 55 mln sul ManUtd

Nonostante la pandemia, i club, le leghe, le federazioni, e, più in generale, i detentori dei diritti sportivi sono al lavoro per individuare nuove risorse e partner in vista della stagione 2021/2022. L’attenzione si concentra, soprattutto, sul tema delle sponsorship, da sempre, insieme ai diritti tv, tra le risorse economiche più importanti per i bilanci dei principali soggetti sportivi.

Una delle novità più interessanti porta la firma del Manchester United proprio sul terreno delle sponsorizzazioni di maglia. Per il prossimo quinquennio, infatti, TeamViewer (multinazionale che si occupa di assistenza da remoto per la manutenzione di computer e altri dispositivi), sostituirà il marchio Chevrolet sul fronte della divisa dei “Red Devils“. L’accordo economico, a partire dal campionato 2021/22, è superiore ai 55 milioni di euro annui, in linea, ad esempio, con il valore pagato da Rakuten al Barcellona per apparire sulla jersey azulgrana.

Dalla prossima stagione partirà una vera e propria collaborazione strategica tra la società di calcio più popolare al mondo ed una tra le realtà tecnologiche con il maggior tasso di crescita in Europa.

Il software della società tedesca conta oltre 2,5 miliardi di dispositivi e raggiunge quota 600 mila utenti iscritti su scala mondiale. Fondata nel 2005, TeamViewer utilizza soprattutto tecnologie basate sulla tecnologia del cloud per permettere l’assistenza da remoto e la collaborazione online a livello globale.

Grazie alla copertura mediatica del Manchester United (vanta oltre 142 milioni di tifosi sui vari social network) il marchio TeamViewer sarà visibile in tutto il mondo, accrescendo la conoscenza del servizio e delle tecnologie sviluppate. Nello specifico il club di Manchester presenta 24,9 milioni di follower su Twitter, 73,24 milioni di fan su Facebook, 39,8 milioni di follower su Instagram e 3,93 milioni di iscritti sul proprio canale di Youtube.

Uno dei punti di forza che ha portato all’accordo è il numero di fan/simpatizzanti che si dichiarano vicini al brand dei Red Devils: un bacino di utenza stimato in 650 milioni di appassionati. Al secondo posto di questa specifica classifica internazionale troviamo il Barcellona con 450 milioni di supporter. Attraverso TeamViewer i tifosi del Manchester United potranno vivere, nel futuro (post Covid-19), esperienze di realtà aumentata e di accesso da remoto (anche direttamente all’Old Trafford).