Sponsor in arrivo nel campionato di calcio. L’interesse per la maglia dell’Inter

Tutti i più importanti brand calcistici sono a “caccia” di sponsor (commerciali o tecnici) per contenere le perdite economiche prodotte dall’emergenza sanitaria. In alcuni casi, come per l’Inter, era un processo di cambiamento commerciale già atteso. Alla fine della stagione in corso, infatti, terminerà il rapporto con Pirelli, main sponsor di maglia per un investimento vicino ai 15,5 milioni di euro (nel 2020/21). Sotto il profilo economico, si è ridotto gradualmente nel tempo, rispetto a budget annui anche superiori ai 18 milioni.

Diversi, negli ultimi mesi, i rumour su aziende, soprattutto del settore dell’elettronica di largo consumo (a partire da Hisense e Samsung), interessate a sostituire il marchio Pirelli, presente nei motori, nel calcio, e, di recente, anche nella vela, a supporto della spedizione di “Luna Rossa” (finalista nell’America’s Cup 2021). L’obiettivo è incassare più di 30 milioni di euro annui per le prossime tre stagioni sportive. Un risultato molto importante, sotto il profilo commerciale, alla luce degli ultimi dati di bilancio. Nel 2019/20, l’Inter, nonostante il lockdown, ha incassato più di 36 milioni di euro da Pirelli e Nike (sponsor tecnico), considerando anche i bonus. Adesso, però, deve puntare a fare cassa per alleggerire l’esposizione debitoria presente all’interno del gruppo. L’esplosione dei ricavi è una delle leve che il club nerazzurro può, nei prossimi mesi, attivare per provare a riequilibrare i conti societari.