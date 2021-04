Cazoo, dopo Everton e Aston Villa, si lega alla EFL

Le Leghe sportive sono al lavoro per individuare nuove opportunità di business. La English Football League (è la seconda organizzazione professionistica del calcio inglese) ha firmato con Cazoo (rivenditore online di auto usate) un accordo di sponsorizzazione pluriennale del valore di 5 milioni di euro (su base annua).

La partnership garantisce a Cazoo visibilità sui campi di gioco dei 72 club della EFL (in totale 3 campionati da 24 squadre), incluso il marchio sui led all’interno degli stadi e un pacchetto di iniziative digitali nei giorni delle partite.

Il marchio sarà presente anche in tutte le finali dell’EFL in programma allo stadio di Wembley, tra cui la Carabao Cup, il Papa John’s Trophy (prende il nome da un popolare marchio di “pizza”) e le finali dei play-off di Championship, League One e League Two. Il “Papa John’s Trophy 2021 ” si è già svolto (lo scorso 14 marzo) e ha visto prevalere il Sunderland sul Tranmere Rovers.

Per la dirigenza dell’EFL questa collaborazione commerciale è una testimonianza del peso del prodotto calcio anche durante la pandemia da Covid-19. Conferma, inoltre, la popolarità della lega britannica e la capacità di attivare, a livello locale oltre che su scala nazionale, una serie di iniziative di co-marketing, con un forte focus in ambito digitale.

L’elevato numero di accordi firmati dal brand Cazoo ha segnato anche una nuova tendenza nel mondo delle sponsorizzazioni sportive (soprattutto nel Regno Unito), confermando le potenzialità della digital company Uk (pronta a sbarcare anche al NYSE).

Cazoo infatti può vantare accordi di partenariato con l’Everton (secondo club della città di Liverpool) e l’Aston Villa, entrambe squadre della Premier League, per la stagione 2020-21.