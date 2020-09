Speranza (MinSalute): Stadi riaperti, serve cautela. L’ipotesi, fino al 25% della capienza, tramonta per il momento

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, è intervenuto nelle ultime ore (sul tema della riapertura degli stadi) sulle frequenze di RaiRadio 2:

“La scuola è una priorità assoluta. Non credo, lo dico con tutto il rispetto e da grande tifoso, che gli stadi abbiano la stessa priorità. Anch’io sono un appassionato di calcio e vorrei riportare mio figlio allo stadio dove siamo abbonati, in tribuna Tevere per seguire la Roma, ma voglio prima di tutto che mio figlio vada a scuola, che possa incontrare i suoi compagni e gioire dei momenti di socializzazione che la scuola offre”.

“Allora, ristabiliamo un ordine: in questo momento la priorità assoluta è la scuola. Serve tempo per capire la reazione che c’è stata nel Paese da un punto di vista epidemiologico con la riapertura. La misureremo, e poi valuteremo passo dopo passo. Non porterei mio figlio di 7 anni allo stadio perché credo ci sia bisogno di cautela. Da papà, in questo momento, mi sento di evitarlo, aspetterei”.

Tramonta così almeno per il momento l’idea di riaprire gli stadi fino al 25% della loro capienza.