Si entra nel vivo della 37ima Wizz Air VeniceMarathon

Inizia il count-down ufficiale alla 37ima Wizz Air Venicemarathon 42K-21K-10K che si correrà domenica 22 ottobre sulle distanze della maratona, mezza maratona e 10 chilometri. Dopo aver registrato il sold out della mezza maratona (3.000 iscritti) già nel mese di maggio, anche la VM10K si appresta a chiudere le iscrizioni per il raggiungimento dei 6.000 posti disponibili. Restano a disposizione ancora solo 400 pettorali (dopodichè le iscrizioni chiuderanno).

Proseguono anche le iscrizioni alla maratona e il traguardo dei 16mila iscritti complessivi si fa sempre più vicino.

Sono ormai chiuse anche le adesioni al “Venicemarathon Charity Program” che quest’anno conta ben 22 associazioni, con oltre 1.000 runner-fundraiser che correranno nelle tre distanze a favore di progetti da loro sostenuti e già oltre 36.000 euro raccolti.

Tornando alla 37ima Wizz Air Venicemarathon, la prima gara a partire sarà la VM10K che scatterà alle ore 8.30 dal Parco San Giuliano a Mestre, seguita dalla 2a Venice Half Marathon che partirà alle ore 9 dal “salotto” di Mestre, Piazza Ferretto e infine la Maratona di Venezia che si avvierà da Villa Pisani a Stra, alle ore 9.40 circa. Una volta partite, sia il percorso della 10K che quello della 21K confluiranno nell’affascinate tracciato della maratona, che abbraccia la Città Metropolitana di Venezia da Stra a Riva Sette Martiri, in un contesto scenografico unico al mondo e di straordinaria bellezza.

Confermata la diretta televisiva integrale di Raisport e dall’estero arrivano anche le prime adesioni da parte di Sky New Zealand, Sport 5 Israel, Eurovision (highlights) e Shanghai Television.

