SERIE BKT: LE INIZIATIVE DEL TITLE SPONSOR NEL CALCIO ITALIANO

(di Daniele Caroleo) – La Balkrishna Industries Limited è un’azienda produttrice di pneumatici con sede a Mumbai, in India, specializzata in gomme per automobili off-highway. Dal giugno del 2018, inoltre, la BKT è il “Title Sponsor” del campionato di calcio di 2° livello professionistico in Italia, a seguito di un accordo triennale di partnership sottoscritto con la Lega Nazionale Professionisti B. Tale accordo prevede, tra le altre cose, che il campionato cadetto assuma il nome di “Serie BKT” per la durata del contratto in essere.

Nonostante la stagione sportiva sia stata notevolmente rallentata e resa inevitabilmente difficoltosa dall’emergenza sanitaria mondiale per la pandemia di Covid-19, la Serie BKT ha riscontrato una crescita esponenziale, soprattutto in termini di riconoscibilità da parte degli appassionati di calcio. Inoltre, dai dati emersi grazie ad un recente sondaggio svolto online (che ha coinvolto circa 400 tifosi tra i 16 e i 65 anni), è stato rilevato che BKT ha registrato un brand awareness (cioè il livello di notorietà di un determinato marchio) che si attesta al 41%. A questo bisogna poi aggiungere che, per il 18% degli intervistati, BKT viene considerato un brand affidabile, ed il 13% premia la qualità del messaggio pubblicitario.

La crescita della brand awareness

I risultati positivi emersi sono anche confermati dall’aumento dei nuovi follower sulle piattaforme social, grazie al totale coinvolgimento dei BKT addicted e alla strategia di marketing dell’azienda, tesa al perseguimento dei valori della condivisione e della vicinanza nei confronti dei tifosi anche, e soprattutto, quando le partite della Serie BKT non si sono più disputate o sono state giocate a porte chiuse.

Oltre a posizionare il proprio marchio all’interno di tutti gli stadi della Serie BKT e a sviluppare una vastissima offerta di marketing, l’azienda, infatti, ha inteso porre una particolare attenzione sulla produzione e la condivisione di numerosi eventi live e digitali, al fine di evidenziare ulteriormente la title sponsorship del campionato cadetto italiano.

I progetti di attivazione della sponsorship

Tra questi, possiamo ad esempio ricordare l’evento pianificato in occasione della sfida tra il Pisa Sporting Club ed il Cosenza Calcio, intitolato “#DonateAMoment, Natale 2019”, durante il quale BKT ha organizzato un grande appuntamento di sport e solidarietà per lanciare la campagna internazionale a favore della Dynamo Camp Onlus per le Terapie Ricreative. L’evento, grazie anche al coinvolgimento di diversi calciatori che hanno fatto da capofila alle donazioni, ha ottenuto ben 1.233 mila reach e views su Facebook e Instagram.

Il 1 febbraio del 2020, poi, è stato organizzato il “The Home\Away Experience”, durante il quale 100 ospiti internazionali di BKT hanno avuto modo di vivere l’ambiente dello stadio da una postazione privilegiata, unitamente ad alcune attività di building e di engagement.

Successivamente è stato dato vita al progetto “Giochiamo in casa” che, nel corso di due mesi (dal 15 aprile al 15 luglio 2020), ha visto proporre un insieme corale di diverse iniziative per mostrare vicinanza a coloro i quali avevano vissuto il lockdown: dalle 40 gift box contenenti omaggi e regali di tutti gli sponsor del campionato Serie BKT donate dai giocatori ai tifosi, alle interviste fuori campo, fino alle telefonate verso i fan più appassionati da parte dei loro beniamini. Un vero proprio tour in tutta Italia, che ha coinvolto 20 città capoluogo e ha superato i 250mila reach sui canali social dedicati.

Inoltre, con “B Yourself” (dal 25 al 31 luglio 2020), BKT è stato il primo brand a proporre lo stadio virtuale. Con l’introduzione di BKTphotostadium, una sorta di mosaico di immagini, infatti, ogni tifoso ha avuto la possibilità di personalizzare la propria esperienza virtuale e mostrare la passione per la propria squadra del cuore attraverso un’immagine e un messaggio. Il tutto è stato preceduto da un’attività di teaser, alla quale hanno partecipato gli stessi giocatori. Al termine dell’iniziativa è stata constatata una raccolta complessiva di oltre 200 foto, in soli 5 giorni, provenienti da tutta Italia.

Un concorso instant win per entrare in contatto con i fan del calcio

Senza dimenticare, infine, il “BKT Premia” (dal 4 novembre 2019 al 20 giugno 2020), concorso instant win dedicato esclusivamente agli appassionati che seguono il calcio dal vivo. Con questa iniziativa sono stati assegnati, in ogni stadio e ad ogni partita della Serie BKT, le maglie originali delle squadre di casa, i palloni ufficiali del campionato e quelli esclusivamente marchiati con il logo BKT. Per partecipare al concorso, bastava connettersi ad un sito dedicato dove bisognava far ruotare lo pneumatico BKT in modalità touch e scoprire il risultato in diretta (nella fase 1) e successivamente sul web (nel corso della fase 2). In 27 giorni di campionato, sono stati conteggiati 38.573 tentativi di gioco con oltre 1000 premi assegnati.

BKT, che ha anche ricoperto il ruolo di “Official and Exclusive Tire Sponsor” del celebre evento statunitense di motorsport Monster Jam (nel 2014), ha recentemente annunciato, inoltre, che in occasione di questa nuova stagione al fianco della Lega B di calcio (2020/2021), verranno organizzate tutta una serie di ulteriori iniziative indirizzate agli appassionati che seguiranno la Serie BKT, al fine di continuare a far conoscere il proprio brand ed evidenziando, nel contempo, il calore e l’entusiasmo dei tifosi.

L’impegno nel mondo del basket: per 3 anni title della Euroleague basketball

Uscendo dal mondo del calcio BKT in questi ultimi mesi ha potenziato la sua presenza anche nel mondo della pallacanestro europea.

Il colosso indiano infatti ha annunciato la firma di un accordo di partnership con due delle più importanti competizioni di pallacanestro a livello continentale: la “Turkish Airlines EuroLeague” e la “7DAYS EuroCup”. Coprirà il ruolo di nuovo “Premium Partner” della Euroleague Basketball per 3 stagioni agonistiche (fino al 2023).

L’accordo tra la Euroleague Basketball e il brand BKT, è stato curato da DAO SpA, una delle agenzie leader nella consulenza nel settore dello sport marketing. Il logo del colosso indiano sarò visibile, a partire dai primi eventi della stagione 2020/21, in entrambi i format sportivi. La EuroLeague e l’EuroCup sono anche il primo “investimento” di BKT nel mondo della pallacanestro, con l’obiettivo di espandere la visibilità e la presenza del marchio della importante realtà di Mumbai a supporto dei due eventi più importanti per club a livello europeo.