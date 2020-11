Terza maglia Macron per il Millwall FC (Football Championship)

Il Millwall FC, storico club del calcio inglese, termina la presentazione dei kit gara 2020-2021 svelando la nuova maglia ‘Third’ insieme a Macron, azienda leader internazionale nel settore del teamwear e sponsor tecnico del club londinese che ha saputo, come sempre, intercettare le richieste della squadra per realizzare un capo esclusivo e dal design accattivante.

La versione “Third” è rossa con collo a V ed è caratterizzata da una grafica bianca che occupa gran parte del fronte della maglia e che sul petto diventa il disegno di montagne innevate che prosegue anche sulle maniche. Un design nato dalla collaborazione a tre tra il club, Macron e Huski, sponsor di maglia, e che richiama le radici dell’azienda svedese leader nel settore dei dolci e del cioccolato.

Come nella Home e nella Away anche in questo caso il backneck è personalizzato con i colori, logo e data di fondazione del club (1885), il cui nome, millwall fc, è riportato in bianco nel retrocollo. Sul petto il Macron Hero e lo stemma del Millwall FC in stampa siliconata.