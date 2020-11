IL BOLOGNA FC RINNOVA LA PARTNERSHIP CON LINKEM

(di Daniele Caroleo) – Il Bologna Football Club ha recentemente annunciato il rinnovo della partnership con Linkem, società italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni, anche per la stagione 2020/2021. L’accordo tra il club emiliano e l’azienda, specializzata nel mercato della connessione a banda larga in modalità wireless, era iniziato al luglio del 2018, e con questo nuovo accordo, si rinnova quindi per il terzo anno consecutivo. L’accordo è stato siglato sotto la guida del direttore sponsorizzazioni, il manager Christoph Winterling.

Il logo di Linkem sarà dunque al fianco della prima squadra e campeggerà sulle maglie del Settore Giovanile e della Scuola Calcio del Bologna FC in qualità di “Back Jersey Sponsor”. Inoltre, proprio alla luce di questo rinnovo di collaborazione, il club rossoblu e l’azienda, leader nell’erogazione di servizi internet, hanno voluto presentare un nuovo prodotto esclusivo creato per i tifosi del Bologna, affinché quest’ultimi possano restare connessi con la propria squadra del cuore e seguire, seppur a distanza, i propri beniamini, con l’ausilio di contenuti digitali riservati ed un Welcome Kit brandizzato. Nasce dunque il Bologna FC pack, grazie al quale gli utenti, che decideranno di usufruire della connessione FWA Internet Linkem senza limiti, potranno accedere ad una vastissima proposta di contenuti digitali esclusivi, veicolati direttamente dal club, e partecipare a dei contest dedicati.

Il marchio Linkem, infine, già partner di altre squadre della Serie A TIM, tra cui Inter FC e ACF Fiorentina, continuerà ad essere esposto allo Stadio Dall’Ara durante tutte le partite casalinghe del Bologna FC.