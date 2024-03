Serie A: record di audience stagionale in occasione della 27ima giornata

La 27esima giornata Serie A Tim segna un nuovo record stagionale di ascolti su Dazn: quasi 7 milioni gli appassionati incollati allo schermo dei propri device per vivere le emozioni della giornata appena archiviata con successo del massimo campionato italiano che ha visto l’Inter confermarsi in vetta alla classifica.

Continua a essere positiva la risposta dei tifosi calcio su Dazn. Con 6.873.841 spettatori, il match day appena conclusosi sale al primo posto della classifica dei più visti della stagione 23/24, scalzando così l’undicesima e la diciannovesima giornata che avevano visto collegate, rispettivamente, 6.699.438 e 6.552.798 persone.

Il big match tra Napoli e Juventus, che ha visto la squadra di Francesco Calzona superare al “Maradona” i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri, entra nella top 5 delle partite più viste del campionato in corso su Dazn con 1.974.209 spettatori. Lo scontro diretto di domenica scorsa supera la partita d’andata dell’8 dicembre scorso che aveva fatto registrare una audience di 1.908.333.

Ottima copertura, infine, anche per l’anticipo del venerdì tra Lazio e Milan, terminato con il trionfo dei rossoneri: collegati 1.219.640 spettatori.

Le emozioni della Serie A Tim tornano, in esclusiva su Dazn, per la 28esima giornata di campionato, in programma a partire da venerdì 8 marzo.