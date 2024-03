Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del Premier Padel 2024

Dopo lo spettacolo dell’esordio in Arabia Saudita, per il secondo appuntamento con il circuito mondiale professionistico ci si sposta a Doha, con il primo dei quattro Major del 2024: l’“Ooredoo Qatar Major”, in programma al “Khalifa International Tennis Complex”, propone un tabellone come sempre ricchissimo, con i maggiori protagonisti del padel maschile e femminile.

La coppia spagnola Juan Lebron-Ale Galan, reduce dalla vittoria di Riyadh, parte ancora con i favori del pronostico, davanti a Coello–Tapia e ai ‘Superpibes’ Stupaczuk–Di Nenno, vincitori dell’edizione 2023. Nel tabellone femminile Paula Josemaria e Ari Sanchez se la vedranno ancora con Delfina Brea e Bea Gonzalez, loro principali avversarie sulla strada del secondo successo stagionale, dopo la vittoria in Arabia Saudita.

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire le sfide decisive del torneo. Si parte domani,mercoledì 6 marzo, con i quarti di finale: alle 13.30 in diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Gaia Brunelli-Emiliano Siciliani e Giuseppe Di Giovanni-Gustavo Spector. Giovedì 7 marzo, dalle 13.30 su Sky Sport Max e NOW le semifinali con la telecronaca di Gaia Brunelli-Saverio Palmieri ed Emiliano Pozzoni-Mauricio Algarra. Venerdì 8 marzo le finali: dalle 15 quella femminile e dalle 17 quella maschile, entrambe su Sky Sport Max e NOW con telecronaca di Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.