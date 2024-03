L’Hannover 96 lancia una maglia special edition per ricordare lo scudetto del 1954

Il 23 maggio 1954 al Volksparkstadion di Amburgo l’Hannover 96 divenne campione di Germania (per la seconda volta) battendo con un rotondo 5-1 il Kaiserslautern di Fritz Walter, capitano della Nazionale tedesca che 42 giorni dopo avrebbe vinto il Mondiale a Berna battendo 3-2 la fortissima Ungheria. In occasione dei 70 anni dalla conquista del titolo nell’allora Oberliga, l’Hannover 96 e Macron presentano una maglia ‘Special Edition’, che verrà indossata sabato 16 marzo nella partita casalinga proprio contro il Kaiserslautern, e che celebra questo importante anniversario e tutti i giocatori che hanno vestito la maglia del club tedesco in quella avvincente stagione.

“È una cosa meravigliosa essere onorati in questo modo dopo 70 anni”. Queste le parole di Rolf Gehrcke, unico superstite tra i giocatori che fecero parte di quella squadra leggendaria. L’ex centrocampista, ora 91enne, è stato coinvolto negli scatti fotografici di presentazione della maglia speciale insieme agli attuali giocatori Nicolò Tresoldi e Marcel Halstenberg, non nascondendo l’emozione e la commozione per questa storica ricorrenza.

Il nuovo Special Edition Kit dell’Hannover 96 si ispira a quello indossato dal club tedesco proprio durante l’ultima partita di campionato della stagione 1953-1954. Nonostante già allora il club avesse il rosso come colore principale della divisa casalinga, per evitare di confondersi con gli avversari del 1. FC Kaiserslautern (anch’essi vestiti di rosso) l’Hannover 96 decise infatti di giocare con una combinazione di colori che riprendesse la bandiera del club: maglia verde, pantaloncini bianchi e calzettoni neri. Un forte riferimento al passato, ma realizzato con un tessuto innovativo e sostenibile. Il capo è infatti interamente realizzato in Eco Fabric, un tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata che esprime un preciso messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Nello specifico si tratta di tessuto Eco Piola, che alla morbidezza ed elasticità aggiunge anche un deciso tocco rétro.

La maglia, a girocollo con scollo a V e chiusura a cordoncini intrecciati, è completamente verde. Il backneck è personalizzato con etichetta verde con in oro le due date 1954 – 2024, una corona d’alloro con al centro il numero 70 e sotto la scritta Jubiläum.

Nella parte anteriore della maglia, al centro e in grafica embossata tono su tono, sono riportati tutti i nomi della rosa 1954 dell’Hannover 96 e che si sono laureati Campioni di Germania. Sul fondo maglia a destra sono ricamati in oro i due anni 1954-2024, la corona d’alloro con al centro il numero 70 e la scritta Jubiläum. Sul petto, a destra e in bianco, il Macron Hero, a sinistra, al posto del logo del club, la bandiera nero-bianca-verde dell’Hannover 96. Le due date che ricordano il 70° anniversario dello scudetto sono ricamate tono su tono anche nel retrocollo esterno.