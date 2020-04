SERIE A: CAIRO (TORINO) NON INTENDE FAR SCONTI A SKY E DAZN. ATTESI 10 MLN DI EURO

(di Thomas Gaddo) – Il Torino F.C. di recente ha pubblicato il bilancio d’esercizio della società “granata”, per la stagione 2019, con i diritti tv che pesano in gran parte sui conti aziendali (57,3 milioni di euro lo scorso anno). Il presidente Urbano Cairo (nella foto in primo piano) è in attesa, della 6a rata, che Sky e Dazn (piattaforme televisive proprietarie della trasmissione delle partite del campionato di Serie A) devono versare entro il 1° maggio di quest’anno. Secondo le stime degli analisti ammonterebbe a circa 10 milioni di euro la quota destinata alla squadra del capoluogo piemontese.

Entrate che, porterebbero liquidità per poter affrontare i prossimi mesi di crisi, oltre che la prossima finestra del calciomercato. Le due pay tv, vista la recessione finanziaria dovuta all’emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, hanno chiesto una revisione degli accordi, con un differimento dei pagamenti o sconto proporzionale sul totale della prossima stagione. Richiesta che sembra, non essere accolta positivamente, dalla società torinese, che dipende, in grande parte, dagli incassi dei diritti televisivi (circa il 68% tralasciando il mercato). Inoltre secondo un report del club granata, per l’anno 2020 sono attesi incassi ancora più “corposi” visto il raggiungimento della 7a posizione (provvisoria), nel campionato di Seria A 2018/2019.