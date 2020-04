Di Maso neo vice-presidente vicario dell’Ascoli (Serie B). Si occuperà di marketing, commerciale e area tecnica

Si è riunito nei giorni scorsi il CdA dell’Ascoli Calcio (club di Serie B). Alla presenza di tutti i membri, Andrea Di Maso è stato nominato all’unanimità Vice Presidente vicario, a seguito dell’ingresso nel CdA. Il Consiglio di Amministrazione gli ha anche conferito le deleghe al marketing, al commerciale e all’area tecnica. Di Maso subentra così al consigliere Massimo Ferrara.

Andrea Di Maso, imprenditore e top manager, è stato dal 2000 al 2016 Presidente e Amministratore Delegato della Segnalet S.p.A., gruppo leader nel campo della comunicazione visiva e del marketing, degli allestimenti e del brand development per eventi sportivi. Con la sua azienda è stato consulente del comitato organizzatore del 6 nazioni di rugby, delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, del comitato per i 100 anni del Coni e, per 5 anni consecutivi, official supplier degli Internazionali d’Italia di tennis.

È attualmente il Ceo di Fragola Company e membro del comitato locale della Banca di Credito Cooperativo di Roma.