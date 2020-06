Serbia, tutto fermo per la costruzione del nuovo stadio nazionale

(di Linda Zanoni) – A causa dell’emergenza Covid-19, la gara d’appalto per la costruzione del futuro stadio della nazionale di calcio serba è momentaneamente sospesa. Attualmente la Serbia gioca nello stadio Rajko Mitić, “casa” della Stella Rossa.

La situazione di crisi internazionale ha colpito anche il governo serbo: infatti, stando a quanto riportato dal portale Insajder, l’esecutivo non sarebbe in grado di assumersi nuovi obblighi finanziari per il futuro stadio. Già la scorsa estate era stato formato un gruppo di lavoro per la gestione del progetto e la gara d’appalto era stata attivata in ottobre. L’amministrazione serba avrebbe dovuto prestare 250 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto, ma la pandemia ha causato non pochi problemi finanziari. Per questa ragione è stato messo tutto in stand-by.

La sede scelta per la realizzazione di una vera e propria “città dello sport” è Surčin, un comune vicino alla capitale serba. Il progetto dello stadio prevede circa 60mila posti a sedere con all’esterno un’area di 430 ettari. Infatti, nel piano proposto, lo stadio sarebbe circondato da un complesso residenziale e diverse aree verdi, in grado di promuovere il settore turistico, tecnologico e dell’intrattenimento.