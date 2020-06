Innovazione e rivoluzione digitale nel mondo della Lega Pro

La Lega Pro intende diventare un incubatore a sostegno di 60 start-up del calcio su tutto il territorio nazionale. “Stiamo cominciando a farlo” spiega Paolo Carito (nella foto in primo piano), responsabile sviluppo strategico, commerciale e marketing della stessa organizzazione, aggiungendo che Lega Pro è gia al lavoro “con grande energia per sviluppare competenze su tecnologia e innovazione”.

Nel secondo dei webinar, organizzati in collaborazione con “N3XT Sports“, i responsabili marketing, comunicazione e social media delle 60 squadre di Lega Pro “hanno potuto approfondire alcuni dei più importanti casi sull’utilizzo dei dati elaborati dalle analisi sui maggiori siti internet e social media in ambito calcistico, che diventano, una volta compresi i meccanismi di utilizzo, un vero valore aggiunto nel rapporto con gli sponsor e con i tifosi”.

Carito ha aggiunto che sono state illustrate “le possibilità attraverso le quali le società possono migliorare il rapporto con i fan e aumentare il valore che questi rappresentano. È necessario, ha concluso il dirigente, che i club comprendano appieno le caratteristiche che rendono unici i propri tifosi, e oggi siamo in grado di farlo implementando gli strumenti tecnologici a nostra disposizione.”