SEC torna sulla maglia dell’Hellas Verona per 2 giornate di campionato. Sarà back jersey sponsor

SEC torna prepotentemente sulla maglia dell’Hellas Verona (club di Serie A). L’azienda veronese sarà il “back jersey sponsor” solo nelle prime 2 giornate di campionato (stagione 2020/21). Esordio previsto questa sera, alle ore 20.45, al Bentegodi in occasione del match contro la AS Roma, poi domenica 27 settembre, sempre in casa, per la sfida con l’Udinese.

SEC è specializzata in ponteggi (noleggio ponteggi, strutture e attrezzature per cantieri edili attraverso la SEC Ponteggi) e nella gestione di palchi, tribune, tensostrutture, gazebo, gonfiabili, torri multimediali (attraverso la SEC Events). SEC, dal 2010, è partner dell’Hellas Verona in tanti eventi che riguardano il club, come ritiri estivi e non solo.

Siamo felici di tornare sulle maglie dell’Hellas Verona – ha spiegato ai media Gino Serpelloni, Direttore Generale SEC -. Per noi è un orgoglio poter essere presenti sulle divise gialloblù e sostenere il club in momenti storici come quelli che stiamo attraversando. Siamo da tanti anni parte attiva nelle iniziative del club e sono convinto che la nostra collaborazione abbia portato benefici ad entrambe le realtà. Per me, poi, la soddisfazione è doppia: sicuramente come imprenditore, ma anche come tifoso. Forza Verona”.