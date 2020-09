Panasonic rinnova il suo impegno nel Basket come main sponsor della LBA

Prosegue con successo il sodalizio tra Panasonic Lega Basket Serie A : forte di un accordo avviato nel 2016, l’azienda sarà main sponsor del Campionato di Serie A e degli eventi LBA nella stagione corrente -la quinta consecutiva- fino a giugno 2021.

Panasonic conferma così l’alta visibilità acquisita durante tutte le gare di Campionato, Supercoppa e Coppa Italia grazie a materiali ad alto impatto visivo come i LED banner a bordo campo, gli esclusivi sticker 3D e le grafiche digitali trasmesse in TV, in concomitanza con l’esposizione delle formazioni ufficiali e delle statistiche di gara.

Per Panasonic, si tratta di un’importante conferma nel mondo del basket: “La partnership con Lega Basket di Serie A” – afferma Claudio Lamperti, Managing Director di Panasonic Italia – “si basa sulla condivisione di valori tra Panasonic e questo magnifico sport: sana competitività, rispetto delle regole, dinamicità, fair play, impegno per il superamento dei propri limiti e top performance. La decisione di affiancare il nostro marchio ad uno sport con grande seguito mediatico come il basket è servito a consolidare ulteriormente la nostra brand awareness e a trasmettere la passione e la dedizione che da sempre contraddistinguono la nostra filosofia aziendale”.

“Siamo lieti ed orgogliosi del rinnovo con Panasonic – afferma il presidente della Lega Basket Serie A, Umberto Gandini: “Questa partnership, che oramai si avvia al quinto anno, conferma quanto il nostro sport sia motivo di attrazione per aziende leader e globali come Panasonic che cercano nella pallacanestro uno strumento di comunicazione unico nel suo genere, fatto di entusiasmo e coinvolgimento e da sempre in testa alle preferenze delle aziende per la riconoscibilità che può garantire. Inoltre gli ulteriori strumenti innovativi che la Lega Basket ha messo a disposizione in questo nuovo periodo contrattuale, vogliono significare l’approccio moderno e d’innovazione che accomuna la Lega Basket a Panasonic