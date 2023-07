Scozia pronta alla RWC 2023 con le nuove divise Macron

La Scozia è una delle 7 Nazionali Macron che prenderanno parte al torneo iridato che si terrà in Francia, con l’esordio che avrà luogo domenica 10 settembre allo stadio di Marsiglia contro il Sud Africa. In quella occasione i Thistles scenderanno in campo con le nuove maglie che sono state presentate dalla Scottish Rugby Union e da Macron, partner tecnico della Federazione.

Maglie che insieme alla qualità e alla tecnicità abbinano una ricerca grafica che rende esclusivo ogni capo e racconta l’identità e il senso di appartenenza ai colori della Nazionale e di un Paese intero.

La nuova Home della Scozia per la Rugby World Cup 2023 è in blu navy, con collo alla coreana con bordo bianco e maniche che presentano due sottili righe, una riga e una in verde tartan. Il motivo grafico caratterizzante la maglia è presente nelle bande sui fianchi, che contiene il disegno dello Scottish Rugby Union Tartan, che dal 1991 accompagna il rugby scozzese e che accosta al navy della maglia della Nazionale il verde e il viola del thistle, il fiore nazionale della Scozia. Il backneck è personalizzato con la stessa grafica tartan a fare da sfondo al logo della SRU, al motto #AsOne e al logo Macron.

Sul petto, da destra, ricamati in bianco il logo della Rugby World Cup France 2023, il Macron Hero e lo stemma della SRU. Sulla manica sinistra è ricamata la bandiera nazionale scozzese. Il kit è completato da pantaloncini in blu navy con bande laterali che riprendono la grafica tartan e calzettoni bianchi con bordo superiore blu navi e due righe orizzontali in viola e verde tartan.

Nella versione Away il tartan è il motivo dominante e il suo disegno, tono su tono e in grafica embossata, è presente su tutta la maglia, che è bianca con collo alla coreana in blu navy e bordi manica nel Tartan della SRU (blu navy, verde e viola). Sempre sulla manica sinistra è ricamata la bandiera nazionale. Backneck e tape tergisudore nell’interno del colletto sono personalizzati come nella versione Home. Sul petto, in blu navy, sono ricamati il logo RWC2023, il Macron Hero e quello della Scottish Rugby Union. I pantaloncini sono blu navy con bande laterali e parte alta posteriore che riprendono la grafica della maglia. I calzettoni in blu navy hanno il bordo superiore in bianco e più sotto una linea orizzontale bianca.