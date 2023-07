Ciclismo: i numeri del Giro d’Italia donne 2023

Si è conclusa ieri, con l’ultima tappa in linea (Sassari-Olbia), l’edizione 2023 del Giro d’Italia donne con un’importante copertura televisiva grazie agli accordi stretti da Lega del Ciclismo Professionistico (ha curato i diritti media della kermesse), assieme alla Federciclismo (detentrice dei diritti dell’evento), con una serie di broadcaster internazionali e nazionali.



In Italia la corsa ha goduto della copertura Rai, suddivisa tra Rai Sport HD (canale 58) e Rai 2.

Il successo dell’edizione di quest’anno si misura soprattutto nei numeri portati dalle dirette televisive. In occasione della nona e ultima tappa su Rai Due si è registrato uno straordinario 6,5% di media con circa 700.000 persone sintonizzate in tutta Italia.

Di assoluto livello anche la distribuzione LIVE all’estero. L’evento tricolore è stato trasmesso, a livello digitale, su Eurosport.com (global). Il Giro Donne inoltre è stato distribuito sulla piattaforma D+ e su Eurosport TV, lineare, in tutti i Paesi d’Europa (EU).