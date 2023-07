Il BNL Italy Major Premier Padel su Sky e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW le emozioni del BNL Italy Major Premier Padel, il torneo che, nella fantastica cornice del Parco del Foro Italico, vede di fronte i migliori giocatori del mondo e che da quest’anno è un evento “combined”, quindi con protagoniste anche le donne. 56 le coppie maschili nel main draw, 48 le femminili.

Sky Sport Action sarà il canale che farà da punto di riferimento per gli appassionati: da domani, lunedì 10 luglio, a domenica 16, ben 35 ore di diretta per non perdere neanche un punto delle sfide più interessanti del Foro Italico.

Inoltre, per tutta la settimana, ci saranno continui collegamenti su Sky Sport 24 con gli inviati a Roma per aggiornamenti e interviste esclusive.

Le telecronache saranno garantite dalla qualità della squadra-padel di Sky Sport: si alterneranno al microfono Alessandro Lupi, Saverio Palmieri, Gianluigi Bagnulo, Mauricio Algarra, Emiliano Pozzoni, Nicolò Cotto ed Emiliano Siciliani.