Sbotop nuovo main sponsor per il ritorno del Leeds United in English Premier League

Il Leeds United FC (azienda legata al patron italiano, l’imprenditore Andrea Radrizzani), tornato in English Premier League al termine della stagione 2019/20, dopo 16 lunghi anni di assenza, ha ufficializzato l’accordo di sponsorizzazione di maglia con Sbotop, bookmaker con sede nell’Isola di Man. Il nuovo main sponsor sarà anche il betting partner del club dello Yorkshire (vincitore in questa stagione della Football Championship) Il logo sarà visibile sulle divise della prima squadra e sul materiale di allenamento.

Per il Leeds Utd si tratta del secondo bookmaker consecutivo, nel ruolo di jersey sponsor: in precedenza, sulle divise della squadra, era visibile il logo di “32Red“, azienda del gruppo Kindred. Sbotop, conosciuto precedentemente con il nome “Sbobet“, ha come mercato principale quello asiatico.