Il nome della città di Bergamo all’interno della maglia Champions dell’Atalanta

Joma, partner tecnico della Atalanta B.C., ha realizzato la maglia in un nuovo fitting, che favorisce cioè una maggior aderenza al corpo, ed è caratterizzata da delle righe verticali nerazzurre più strette rispetto alle ultime maglie: il risultato è uno stile retrò, con un forte richiamo al passato.

La maglia si contraddistingue inoltre per la particolare lavorazione del tessuto in cui è realizzata: si tratta di uno jacquard totalmente custom, caratterizzato cioè dall’inserimento del logo del club e dell’anno di fondazione direttamente nella trama del tessuto stesso, che risulta così completamente personalizzato.

Nella parte interna del colletto, in continuità rispetto alle precedenti stagioni, continua ad essere presente la frase “LA MAGLIA SUDATA SEMPRE”.

Mentre dietro il colletto, in omaggio ai bergamaschi dopo il difficile periodo attraversato e per sottolineare l’ancor più forte legame con la città, è stata inserita la scritta “ATALANTA BERGAMO”. Questo dettaglio è ripreso anche nella parte interna del fondo della maglia, in cui è presente un inserto in poliestere in cui stampati in sublimatico il logo del club nella versione moncolore, unitamente alla scritta “ATALANTA BERGAMO”.