S.S. Lazio, buona la semestrale. I conti volano in alto grazie alla Champions

La Champions fa ricca la sponda biancazzurra del Tevere. Al 31 dicembre 2023 l’utile è di 40,07 milioni di euro.

(di Davide Pollastri) – La S.S. Lazio ha pubblicato il resoconto del secondo bilancio semestrale del 2023, evidenziando i costi e i ricavi societari.

Il fatturato consolidato si attesta a 118,83 milioni di euro, registrando un aumento di 51,83 milioni di euro rispetto allo stesso periodo della stagione precedente. Questa variazione è in gran parte dovuta all’aumento dei ricavi derivanti dalla partecipazione alla Champions League, ma anche alla ricca plusvalenza realizzata grazie alla cessione di Sergej Milinković-Savić ai sauditi dell’Al-Hilal (il serbo, per il quale nel 2015 la Lazio versò nelle casse del Genk 12 milioni, è stato ceduto, a meno di un anno dalla scadenza del contratto, per 40 milioni).

Nel dettaglio, il valore al 31 dicembre 2023 è composto da ricavi da gare per 13,48 milioni, diritti tv ed altre concessioni per 94,10 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità e royalties per 7,68 milioni, merchandising per 1,55 milioni ed altri ricavi per 2,02 milioni. Aumentati anche i costi operativi, saliti a 76,34 milioni di euro (5,55 milioni in più rispetto alla stagione precedente), e il valore del capitale immobilizzato stabile (i beni a lungo termine come terreni ed edifici), passato da 158,93 a 165,61 milioni.

Infine, la relazione ci dice che il valore dei diritti alle prestazioni sportive dei tesserati ammonta a 75,25 milioni.