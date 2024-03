Betsson group sempre più vicina all’accordo con l’FC Inter. 150 milioni di euro nell’arco di 5 anni

Si fa sempre più serrata la trattativa tra Betsson Group (colosso svedese del betting) e l’FC Inter. Secondo quanto riportato da diverse testate sportive il contratto sarà di durata pluriennale (5 anni) con un investimento, su base stagionale, di 30 milioni di euro (in totale circa 150 milioni). Il nuovo accordo partirà il prossimo 1° luglio in sostituzione dell’altra partnership in scadenza (Paramount+), attualmente visibile sulle maglie gara dei nerazzurri. Scelto come testimonial l’ex bandiera dell’AS Roma Francesco Totti.

E’ ancora da capire se verrà scelto il marchio istituzionale Betsson o in alternativa Betsson.Sport, la divisione di news sportive. L’obiettivo è aggirare il divieto previsto dal Decreto Dignità che vieta nel nostro Paese le sponsorizzazioni del settore del giochi e scommesse.

Betsson Group, nata nel 1963, detiene licenze di gioco in 23 Paesi tra Europa, SudAmerica, Nord America e Asia centrale. “La sua mission è focalizzata sulla fornitura di una moltitudine di mercati che possano soddisfare tutti i suoi utenti”, si legge nella nota con cui la società di scommesse ha annunciato il suo sbarco in Italia. “Nel corso del 2024, Betsson.it si distinguerà nel panorama italiano come brand determinato a consolidare la sua posizione come uno dei principali sportsbook sul mercato. L’obiettivo primario è quello di imporsi tra i primi player del settore a livello nazionale: con una chiara visione orientata al futuro, il brand è quindi pronto a investire per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei suoi clienti, garantendo un’esperienza di gioco e intrattenimento di alta qualità e all’altezza delle aspettative del mercato italiano”.