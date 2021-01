Ryanair nuovo Official Air Mobility Partner dell’Udinese calcio

Udinese calcio ha siglato un accordo di partnership con Ryanair. La compagnia low cost con base in Irlanda sarà il nuovo “Official Air Mobility Partner” per la stagione calcistica 2020/2021. Per tutta la durata della stagione i bianconeri voleranno a bordo di voli charter Ryanair.

“E’ particolarmente gratificante annunciare una partnership di prestigio come questa con Ryanair – dichiara il Direttore Generale di Udinese Calcio, Franco Collavino – Udinese Calcio non lascia nulla al caso e va sempre alla ricerca dell’eccellenza e dei comfort. Va, quindi, in questa direzione naturale la collaborazione con un interlocutore di respiro mondiale come Ryanair. Ci rende particolarmente felici avere Ryanair comeOfficial Mobility Partner. Accordi come questo non fanno altro che certificare, ancora una volta, il prestigio e l’attrattiva del brand Udinese”

“In qualità di principale compagnia aerea Italiana, siamo orgogliosi di accompagnare Udinese Calcio – il primo club di calcio italiano ad avere scelto Ryanair per i propri voli charter fino a fine stagione – a bordo di uno dei nostri Boeing 737-800. Questo accordo ci rende l’Official Mobility Partner del club e siamo lieti di avere Udinese Calcio a bordo, e di collaborare con un club/brand che condivide i nostri valori sia dentro che fuori campo” ha detto Dara Brady, Direttore del Marketing e Digital di Ryanair.