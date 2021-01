FRANCIA: ALLIANZ SI ASSICURA I NAMING RIGHTS DELLO STADIO DI NIZZA PER I PROSSIMI NOVE ANNI

(di Marco Casalone) – L’OGC Nice, società calcistica francese militante nella Ligue 1 e di proprietà del gruppo petrolchimico britannico Ineos (nella foto main sponsor di maglia del club), ha rinnovato, fino al 2030, la collaborazione con il colosso assicurativo tedesco Allianz per i diritti di denominazione del suo stadio: il Grand Stade de Nice, arena da 36mila posti inaugurata nel 2013 e costata 250 milioni di euro, manterrà quindi il nome Allianz Riviera anche per i prossimi nove anni.

Il nuovo contratto entrerà in vigore solo il prossimo primo luglio, data della scadenza naturale del precedente accordo tra le parti, sottoscritto nel 2012 ed anch’esso di durata novennale; i termini finanziari dell’estensione non sono stati resi noti ma, secondo diversi rumors riportati dal quotidiano transalpino Nice-Matin, dovrebbero essere pressochè identici a quelli attualmente in vigore (circa 1,8 milioni di euro annuali).

“L’Allianz Riviera ha ospitato eventi di assoluto rilievo internazionale come Euro 2016 e la FIFA Women’s World Cup 2019, e farà da scenario a diversi match della Coppa del Mondo di Rugby 2023 e dei Giochi Olimpici di Parigi 2024: rappresenta dunque un vero e proprio simbolo della presenza del nostro marchio nel mondo dello sport e dello sviluppo sostenibile: rinnovando questa partnership, Allianz vuole confermare il suo sostegno a lungo termine alla comunità economica locale” ha affermato in una nota la divisione francese della compagnia assicurativa.

Si fa dunque sempre più importante l’impegno di Allianz nel mercato dei naming rights degli stadi di calcio, un coinvolgimento iniziato nel 2005 con l’acquisizione trentennale dei diritti sul nome della Fußball Arena München di Monaco di Baviera (da sempre conosciuta come Allianz Arena) e proseguito con l’accordo di sponsorizzazione (del valore di oltre 100 milioni di euro) stipulato con i campioni d’Italia della Juventus, valido fino al 2030 e che prevede, oltre alla ridenominazione in Allianz Stadium del terreno di gioco dei bianconeri, la presenza del logo della società d’assicurazioni sulle divise da allenamento e pre partita del club; inoltre, Allianz detiene i diritti sul nome del nuovo stadio dei Minnesota United (MLS, l’Allianz Field), della Palestra Itália Arena di proprietà del Palmeiras (Brasileirão, conosciuta come Allianz Parque) e della casa del Rapid Vienna (Bundesliga austriaca, l’Allianz Stadion).