Rugby, “Vivendi” nuovo entertainment partner per Coppa del Mondo di Francia 2023

(di Marco D’Avenia) – Poche ore fa Isabelle Ithurburu, giornalista di spicco di “Canal+“, ha annunciato in una diretta streaming che “Vivendi“, società francese leader nel campo dei media e delle comunicazioni, sarà entertainment partner per Francia 2023, i prossimi campionati mondiali di rugby.

“Vivendi” va così ad aggiungersi agli altri tre partner della competizione già annunciati (“GL Events”, “SNCF” e “LOXAM”) e avrà il compito di occuparsi del broadcasting dei 48 incontri e dell’aspetto musicale dell’evento. L’azienda, infatti, grazie alla sua partnership con “Universal Music Group”, si dedicherà ad organizzare concerti ed eventi musicali per stimolare non solo gli aficionados della prima ora, ma anche per intercettare una nuova fetta di pubblico, più giovane e meno esperto.

Azionario per il 23,6% di “TIM” e per il 28,8% di “Mediaset”, “Vivendi” andrà a trasmettere il 3° evento sportivo più seguito a livello globale con un giro d’affari stimato sul miliardo di dollari. Il campionato del mondo di rugby con Francia 2023 giungerà alla sua decima edizione, ma lo sport ha una tradizione ben più antica. In particolare nel 2023 il rugby compierà 200 anni, tanti infatti ne saranno passati da quando, secondo la leggenda, William Webb Ellis iniziò a correre con la palla fra le braccia durante una partita di calcio.

Il mondiale di rugby partirà l’8 settembre e si concluderà il 21 ottobre 2023 e vedrà scontrarsi 20 squadre: le 12 più forti nel ranking (tra cui l’Italia allenata da Franco Smith) e le 8 che dovranno invece passare dalle qualificazioni. L’ultima edizione, giocata nel 2019 in Giappone, è stata vinta dal Sudafrica che ha battuto a Yokohama l’Inghilterra per 32 a 12.