ACF FIORENTINA E LINKEM RINNOVANO LA PARTNERSHIP PER IL 3° ANNO CONSECUTIVO

(di Daniele Caroleo) – L’ACF Fiorentina ha rinnovato, per la stagione 2020/2021 la propria partnership con Linkem, società italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni. L’accordo tra la società viola e l’azienda, specializzata nel mercato della connessione a banda larga in modalità wireless, viene dunque rinnovato per il terzo anno consecutivo.

Il logo dell’operatore, in qualità di “Connecting Partner” del club toscano, campeggerà sulle maglie da gioco del settore giovanile della Fiorentina e, per la prima volta, il sostegno sarà esteso anche alla squadra femminile. Inoltre sono previste tutta una serie di iniziative dedicate ai tifosi viola, tra le quali il “Fiorentina Pack”. Tale offerta, pensata ad hoc per i sostenitori del club, prevede una connessione Fwa Internet Linkem senza limiti unitamente ad un “welcome kit” con il merchandising ufficiale della Fiorentina che verrà recapitato comodamente a casa. Inoltre, i sottoscrittori di questa offerta, potranno ricevere diversi contenuti digitali esclusivi e avranno la possibilità di partecipare ad alcuni contest dedicati.

Linkem, infine, già partner di squadre della Serie A tra cui Inter FC e Bologna FC, affiancherà la Fiorentina anche nel Progetto Scuole – “CresciAMO in VIOLA” con promozioni dedicate sia alle famiglie degli studenti sia agli Istituti scolastici, i quali potranno acquistare, a tariffe convenienti, dei dispositivi da donare alle famiglie più bisognose.