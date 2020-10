Adidas, al via l’operazione “Football Collective”: kit in arrivo per 10.000 squadre amatoriali. Esclusa l’Italia

(di Marco D’Avenia) – Adidas ha lanciato sul proprio sito ufficiale la campagna “Football Collective“, che ha come obiettivo quello di fornire a 10.000 squadre amatoriali di tutta Europa 150.000 kit per allenarsi (maglietta, pantaloncini e calzettoni). L’iniziativa, annunciata lo scorso 5 ottobre, è ora entrata nel vivo per dare un aiuto economico alle squadre di calcio amatoriali che hanno accusato la pandemia da Covid-19.

Sono escluse per ora Italia, Portogallo e Austria con la promessa, si legge sul sito ufficiale “Adidas”, che questo rappresenterà “solo l’inizio di un movimento globale”. L’estrazione fra tutte le squadre partecipanti alla lotteria avverrà il 9 novembre. Tuttavia, questa non è l’unica mission dell’operazione. Adidas infatti si è già impegnata nella costruzione di campetti sicuri ed equipaggiati dove i ragazzi possano giocare in tranquillità, specie nei sobborghi più complicati delle maggiori città europee, come dimostrano gli 8 campetti costruiti nelle periferie londinesi. La multinazionale tedesca è in prima linea anche nella promozione del calcio femminile con le 500 ore di calcio a 5 dedicate alle aspiranti calciatrici di Parigi.

“Collective Adidas Football” tuttavia non si sviluppa solo entro i confini europei, bensì anche oltreoceano. Anche negli Stati Uniti infatti la compagnia dalle “3 Strisce” si è prodigata nella costruzione di 70 campetti da calcio, mentre in Giappone sono emerse più di 100 nuove calciatrici grazie all’attività di scouting promossa dal progetto Adidas “Her Team”.