Polti torna nel ciclismo con la coppia Basso-Contador

Polti, azienda attiva nelle applicazioni del vapore per lo stiro e la pulizia in ambito domestico e professionale, torna al ciclismo con Ivan Basso e Alberto Contador, sponsorizzando la loro squadra ciclistica professionistica, i team under 23 e juniores per le prossime tre stagioni (fino al 2026). Un sostegno che rappresenta il ritorno di un’azienda storica come Polti nello sport e che permetterà ad Alberto di dar seguito ai progetti legati alla “Fundación Contador”.

Ivan Basso e Alberto Contador sono orgogliosi di accogliere l’arrivo del nuovo sponsor a partire dal 2024. Polti torna così nel mondo del ciclismo internazionale, sport in cui è stata protagonista assoluta per 17 anni (dal 1983 al 2000), dando il nome alla squadra italiana Team Polti, che ha partecipato al Giro d’Italia riuscendo a vincere la classifica generale e 12 vittorie di tappa, una maglia ciclamino e una maglia intergiro; ha partecipato, inoltre, 7 volte al Tour de France con 5 vittorie di tappa conquistando una maglia a pois e anche alla Vuelta a España, dove ha sfiorato il podio. Il Team Polti ha vinto anche un mondiale su pista e le classiche monumento come il Giro delle Fiandre, la Liegi Bastogne Liegi e il Giro di Lombardia.

Impegnata in un processo di internazionalizzazione, Polti concentra il proprio business nei mercati del Sud Europa come Italia, Spagna e Francia con ambiziosi obiettivi di crescita in Benelux, Germania, Regno Unito e nel nord dell’Europa, alcuni dei Paesi dove si svolgono le corse più importanti e dove gareggiano le squadre dei due campioni.

Francesca Polti – Presidente e AD di Polti SpA: “Rinnovarsi mantenendo i valori del passato, quelli trasmessi dalla famiglia, è la mia visione del futuro. Il ritorno di Polti nel ciclismo vuole rappresentare questa visione e creare un’autentica sinergia di valori con un Team ciclistico che ha un progetto in grado di sostenere gli obiettivi di Polti come azienda che evolve e si rinnova. Mio padre è appassionato di questo sport, ha avuto un legame forte con le squadre, con i manager e con i corridori che gli hanno regalato molte soddisfazioni: è pronto a sostenere la squadra facendo tesoro della sua esperienza e della passione che ha sempre avuto per il ciclismo”.