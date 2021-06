Harry Kane investe in StatSports, con lui altre stelle della nazionale inglese

(di Alessandro Giannini) – Harry Kane (nella foto in primo piano), Harry Maguire, Phil Phoden e Steph Houghton, capitano del Manchester City e della nazionale inglese femminile, sono i nuovi volti di StatSports, fornitore leader mondiale di apparecchiature per il monitoraggio e l’analisi dei giocatori tramite GPS.

I 4 nazionali inglesi si uniscono ad un team di ambassadors della società nordirlandese che già vede tra le proprie fila Calum Chamberlain, Alex Oxlade-Chamberlain e Raheem Sterling.

Come riportato da SportsProMedia, i dettagli finanziari degli accordi non sono stati resi noti. StatSports ha però definito sostanziosi gli investimenti effettuati dai singoli atleti, i quali assumeranno anche il ruolo di ambasciatori globali del brand.

Gli atleti-investitori debutteranno come volti della società fornitrice di GPS già nella nuova pubblicità, in formato televisivo, che sarà rilasciata nelle prossime settimane.

La tecnologia fornita da StatSports non è una novità per il gruppo di giocatori inglesi che ha deciso di entrare in questo mondo, infatti sia la nazionale dei tre leoni che molti club di Premier League utilizzano le apparecchiature della società nordirlandese per raccogliere i dati delle prestazioni dei propri tesserati.

Harry Kane, centravanti del Tottenham e della nazionale inglese, della quale è anche capitano, ha rilasciato in merito le seguenti dichiarazioni: “Questa tecnologia è ora una parte essenziale del calcio giocato ad alti livelli. Ci permette di parlare con i fatti nella valutazione delle nostre performance sia con il club che con la nazionale”

Sean O’Connor, co-fondatore di StatSports ha aggiunto: “Crediamo che quello che stiamo facendo sia all’avanguardia e avere l’interesse che riceviamo dal mondo del calcio giocato ai massimi livelli lo prova. La loro conoscenza del gioco e le loro prestazioni ci aiuteranno a sviluppare il nostro sistema e a spingere i limiti della tecnologia aiutando i giocatori e le squadre a superare le aspettative”

All’Europeo, che avrà inizio tra una settimana, con la partita di apertura che vede come protagonista l’Italia di Roberto Mancini, StatSports, oltre all’Inghilterra, darà il proprio supporto tecnologico a diverse nazionali partecipanti, come il Portogallo, la Germania, il Belgio e la Scozia.