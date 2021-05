ROMELU LUKAKU INVESTE SUL PROGETTO THERABODY

, leader globale nel settore tech wellness, presenta oggi il calciatore belga, attaccante del, come investitore nella società e come nuovo atleta del team Therabody Athlete. Già da tempo estimatore di, primo dispositivo al mondo per la terapia di massaggio percussivo creato da Therabody, da oggi Lukaku includerà nel proprio regime di allenamento e recupero le ulteriori soluzioni e i contenuti formativi presenti nel portfolio del brand.

Negli ultimi anni, Lukaku è stato protagonista di una grande crescita, come uomo e come giocatore. Per esempio, ora si concentra molto di più sulla sua condizione fisica e al suo benessere generale di quanto non facesse agli inizi della sua carriera. Riconosce che per rimanere tra i migliori sportivi al mondo, deve scegliere il meglio, in ogni ambito; sebbene la sua forza fisica sia una grande dote, deve intraprendere azioni preventive per ottimizzare le sue prestazioni. Therabody ha fornito a Lukaku soluzioni di recupero come Theragun, RecoveryAir e PowerDot, e una serie di contenuti formativi che gli diano la possibilità di avere il massimo del controllo sul proprio recupero fisico anche una volta lasciato il centro di allenamento.

“Voglio giocare ai massimi livelli negli anni a venire – non sto rallentando e, anzi, sono ancora tante le cose che voglio fare” commenta il calciatore professionista Romelu Lukaku. “Usare i prodotti Therabody e dormire bene sono attività essenziali che mi permettono di affrontare ogni giorno nelle condizioni ottimali, pronto a migliorarmi costantemente”. Non a caso, il formidabile attaccante ha avuto una stagione superba, segnando 23 goal in 35 partite e dimostrandosi uno dei marcatori più potenti in tutta Europa.

Lukaku è stato presentato a Therabody durante un soggiorno a Los Angeles nella bassa stagione, dove ha invitato il fondatore e Chief Wellness Officer Jason Wersland a curarlo a casa e a istruirlo sui migliori modi di utilizzo del dispositivo per il proprio corpo. Si è subito reso conto del potenziale che Theragun poteva avere sul suo gioco e da lì ha iniziato a usare il dispositivo come parte della propria routine di allenamento e recupero.

“Ho assistito al percorso di benessere di Romelu nel corso degli anni e posso dire che è davvero dedito a prendere tutte le misure necessarie per prevenire gli infortuni, migliorare il suo gioco e ispirare tutte le persone intorno a lui”, afferma il dottor Jason Wersland, fondatore e Chief Wellness Officer di Therabody. “Siamo orgogliosi ed entusiasti di averlo nel nostro gruppo in qualità di investitore e ambassador”.

Lukaku si unisce al roster di Therabody di oltre 100 investitori a livello globale, tra cui diversi nomi di rilievo nel mondo dello sport e dello spettacolo, molti dei quali già utilizzano Therabody nei loro allenamenti, nel loro recupero e nella routine di benessere generale. È rappresentato da Roc Nation, che contribuisce a gestire la sua strategia di investimento.