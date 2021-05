L’UEFA APRE UN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONTRO JUVENTUS, REAL MADRID E BARCELLONA

(di Lorenzo Di Nubila) – L’Uefa non si ferma e continua la sua battaglia contro gli ultimi club legati alla Superlega. Da Nyon annunciano che è stata presa una posizione nei riguardi dei tre club che non si sono ancora dissociati dal progetto Superlega (nello specifico Juventus, Real Madrid e Barcellona).

“A seguito di un’indagine condotta dagli ispettori della commissione etica e di disciplina della Uefa in relazione al cosiddetto progetto Superlega, è stato avviato un procedimento disciplinare contro Real Madrid, Barcellona e Juventus per una potenziale violazione del quadro giuridico della Uefa”. E’ quanto si legge in una nota dell’organo di governo del calcio europeo. L’Uefa chiarisce che “ulteriori informazioni saranno rese disponibili a tempo debito”.

Lo scorso 12 maggio, l’Uefa aveva nominato gli ispettori che si sono occupati dell’indagine disciplinare, mentre qualche giorno prima era stato sottoscritto un accordo con gli altri nove club, tra cui Inter e Milan, che avevano definitivamente abbandonato il progetto decidendo di rientrare sotto l’egida Uefa.

E’ dunque questo l’ultimo capitolo, in ordine temporale, della battaglia della Uefa contro la Superlega, il cui progetto nasce a metà aprile con l’adesione di 12 squadre, sfumato, poi, nel giro di poche ore con il ritiro delle 6 squadre inglesi (Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Manchester United e Tottenham), di Inter, Milan e Atletico Madrid.

Il presidente dell’Uefa, Aleksander Čeferin, ha minacciato Real Madrid, Barcellona e Juventus di una clamorosa esclusione dalle competizioni per una o due stagioni se non ritireranno le loro intenzioni di creare una competizione parallela.

All’orizzonte si profila una lunga battaglia legale, con i tre club che potrebbero ricorrere al Tas di Losanna in caso di esclusione dalla prossima Champions League.